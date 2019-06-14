Опубликованы расценки услуг для кандидатов на выборах депутатов Мосгордумы

СЕГОДНЯ 16:10 2019-06-14T16:47:38+03:00

В распоряжение претендентов на заветное кресло будут традиционная полиграфия, продвижение в сети интернет и даже палатки для пикетов

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ООО «М Менеджмент групп» уведомляет о готовности оказать услуги на выборах депутатов Московской городской Думы VII созыва, которые состоятся 8 сентября 2019 года.

Цены приведены в рублях, без учета стоимости доставки и других параметров.

Стоимость доставки рассчитывается исходя от веса продукции и километража.

Стоимость послепечатных процессов рассчитывается отдельно.

Стоимость тиражей полиграфической и другой продукции, не указанной в таблице, а также нетиповых видов печатной продукции – рассчитывается индивидуально с оформлением сметы.

Стоимость продукции или услуг может отличаться, в зависимости от тиража и других параметров.

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На правах рекламы. ООО «М Менеджмент групп», ИНН 9705076686.

ИСТОЧНИК KP.RU