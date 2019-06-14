2019-06-14T17:05:34+03:00
Недвижимость

В Захаровском районе на шесть дней отключат газ

Без него останутся почти четыре десятка населенных пунктов
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На будущей неделе специалисты будут ремонтировать газопровод ГРС «Захарово», сообщает пресс-служба «ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

В итоге с 8 утра понедельника, 17 июня, до 8 вечера субботы, 22 числа, газа не будет сразу в 37 населенных пунктах Захаровского района: с. Захарово, с. Альяшево, д. Безлычное, д. Большая Лубянка, с. Большое Коровино, д. Волынь, с. Гладкие Выселки, д. Горностаевка, д. Грачевка, д. Дербень, с. Добрые Пчелы, с. Елино, с. Жокино, д. Захаровские Дворики, д. Каймань, с. Катагоща, с. Колесня, с. Лялино, д. Малое Коровино, д. Новое Пронинское, с. Окуньково, с. Осово, с. Остроухово, с. Плахино, с. Поливаново, с. Попадьино, д. Пупкино, пос.совхоза Смена, с. Спасские Выселки, с. Старое Зимино, д. Старое Пронинское, с. Субботино, с. Троицкое, с. Федоровское, д. Хорошево, д. Хутор Охотники и д.Шляхино.

Справки по телефонам: 8 (49153) 51-012 и 8 (4912) 290-035.

Напомним, что на те же шесть дней без газа останется и Михайловский район.

ИСТОЧНИК KP.RU

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