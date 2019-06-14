«Ростелеком» поддержал празднование Дня России в Рязани

СЕГОДНЯ 15:46 2019-06-14T15:46:53+03:00

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«Ростелеком» выступил ИТ-партнером праздничного мероприятия, организованного при поддержке администрации Рязани и правительства области ко Дню России. Для гостей торжества национальный цифровой провайдер подготовил тематическую фотозону на площади Ленина. Помимо этого, чтобы в режиме онлайн транслировать происходящее по Wi-Fi для тех, кто не смог присутствовать на мероприятии, специалисты «Ростелекома» обеспечили организаторов праздника доступом в интернет на скорости до 100 Мбит/с.

- Как социально ориентированная компания мы поддерживаем такие масштабные и важные для региона мероприятия, как День России, - говорит директор Рязанского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов. - Для всех желающих мы организовали фотозону: рязанцы делали яркие фотографии на фоне нашего пресс-вола и делились ими в социальных сетях. Для обеспечения онлайн-трансляции с праздника «Ростелеком» использовал свое стандартное решение – «Управляемый Wi-Fi». Благодаря нему каждый, кто не смог прийти на мероприятие, смог наблюдать за торжеством в режиме онлайн.

Сервис «Управляемый Wi-Fi» – это гибкое решение для обеспечения цифрового комфорта клиентов бизнеса любого масштаба. Оно открывает массу возможностей для настройки и управления сетью: позволяет собирать и анализировать статистику, формировать под нужды бизнеса приветственную страницу. Настройки сети легко меняются в удобном личном кабинете продукта.

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ИСТОЧНИК KP.RU