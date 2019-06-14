2019-06-14T15:32:51+03:00
Общество

В ближайшие сутки рязанцам обещают дожди с грозами

Резких перепадов температуры при этом не будет
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Днем в пятницу, 14 июня, Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало метеопредупреждение регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Синоптики сообщают, что в ближайшие часы в области пройдут грозы с дождями, местами сильными. Ветер при этом будет усиливаться до 12-17 м/с. То же самое обещают и на грядущие ночь и утро.

На субботу, 15 июня, прогнозируют переменную облачность. Днем по области небольшой дождь, на юге региона – умеренный. Ветер северной четверти, 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью +10…+15°С, днем столбики термометров в тени не выйдут за пределы +18…+23°С.

ИСТОЧНИК KP.RU

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