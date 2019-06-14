В ближайшие сутки рязанцам обещают дожди с грозами
Днем в пятницу, 14 июня, Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало метеопредупреждение регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Синоптики сообщают, что в ближайшие часы в области пройдут грозы с дождями, местами сильными. Ветер при этом будет усиливаться до 12-17 м/с. То же самое обещают и на грядущие ночь и утро.
На субботу, 15 июня, прогнозируют переменную облачность. Днем по области небольшой дождь, на юге региона – умеренный. Ветер северной четверти, 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью +10…+15°С, днем столбики термометров в тени не выйдут за пределы +18…+23°С.
ИСТОЧНИК KP.RU