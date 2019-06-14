2019-06-14T15:22:50+03:00
Общество

Ресторан «БУФЕТЪ» берет на себя организацию всего свадебного торжества

Правильно подобранная банкетная площадка играет в успехе свадьбы огромную роль
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Ресторан «БУФЕТЪ» приглашает молодоженов Рязани отметить одно из самых важных событий в жизни – свадьбу!

Здесь учтут все ваши пожелания, помогут в украшении зала, выборе тематики торжества, и, конечно, в выборе вкусных блюд и напитков.

А правильная подобранная банкетная площадка, безусловно, играет в успехе свадьбы огромную роль.

Внимательное обслуживание, комфорт и уют – все это создает команда ресторана «БУФЕТЪ».

Бронирование дат по телефонам: +7 (4912) 779-444 и 779-226. Адрес: Рязань, ул. Радищева, 42.

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На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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