Ресторан «БУФЕТЪ» берет на себя организацию всего свадебного торжества
Правильно подобранная банкетная площадка играет в успехе свадьбы огромную роль
.
Изменить размер текста:
Ресторан «БУФЕТЪ» приглашает молодоженов Рязани отметить одно из самых важных событий в жизни – свадьбу!
Здесь учтут все ваши пожелания, помогут в украшении зала, выборе тематики торжества, и, конечно, в выборе вкусных блюд и напитков.
А правильная подобранная банкетная площадка, безусловно, играет в успехе свадьбы огромную роль.
Внимательное обслуживание, комфорт и уют – все это создает команда ресторана «БУФЕТЪ».
Бронирование дат по телефонам: +7 (4912) 779-444 и 779-226. Адрес: Рязань, ул. Радищева, 42.
.
.
.
На правах рекламы.
ИСТОЧНИК KP.RU