Опубликованы расценки услуг для кандидатов на выборах депутатов Мосгордумы

СЕГОДНЯ 14:23 2019-06-14T14:23:19+03:00

В распоряжение претендентов будут традиционная полиграфия, продвижение на сети интернет и даже палатки для пикетов

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АНО «Бюро социально-культурных проектов» сообщило о готовности оказать услуги на выборах депутатов Московской городской Думы VII созыва, которые состоятся 8 сентября 2019 года. Цены приведены в рублях, без учета стоимости доставки и других параметров.

Стоимость доставки рассчитывается исходя от веса продукции и километража.

Стоимость послепечатных процессов рассчитывается отдельно.

Стоимость тиражей полиграфической и другой продукции, не указанной в таблице, а также нетиповых видов печатной продукции – рассчитывается индивидуально с оформлением сметы.

Стоимость продукции или услуг может отличаться, в зависимости от тиража и других параметров.

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На правах рекламы. АНО «Бюро социально-культурных проектов», ИНН 6234991703.

ИСТОЧНИК KP.RU