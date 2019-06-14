Опубликованы расценки услуг для кандидатов на выборах депутатов Мосгордумы
АНО «Бюро социально-культурных проектов» сообщило о готовности оказать услуги на выборах депутатов Московской городской Думы VII созыва, которые состоятся 8 сентября 2019 года. Цены приведены в рублях, без учета стоимости доставки и других параметров.
Стоимость доставки рассчитывается исходя от веса продукции и километража.
Стоимость послепечатных процессов рассчитывается отдельно.
Стоимость тиражей полиграфической и другой продукции, не указанной в таблице, а также нетиповых видов печатной продукции – рассчитывается индивидуально с оформлением сметы.
Стоимость продукции или услуг может отличаться, в зависимости от тиража и других параметров.
.
На правах рекламы. АНО «Бюро социально-культурных проектов», ИНН 6234991703.
ИСТОЧНИК KP.RU