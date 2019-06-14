2019-06-14T13:54:27+03:00
Общество

Рязанка вошла в топ-10 самых красивых актрис России по версии журнала Playboy

В том же списке – Елизавета Боярская и Кристина Асмус
Мария БЛИНОВА
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Фото со страницы Ингрид ВКонтактеФото со страницы Ингрид ВКонтакте
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Журнал Playboy опубликовал свой список десяти самых красивых актрис страны в 2019 году. На 10 месте перечня оказалась уроженка Рязани Ингрид Олеринская.

Девушка окончила школу в Рязани и, поступив на географический факультет МПГУ, переехала в столицу. Одновременно она снялась в фильме «Неадекватные люди», пытаясь совмещать учебу и съемки. Однако позже вуз все-таки оставила и стала сниматься в кино.

На съемках. Фото со страницы Ингрид ВКонтакте

На съемках. Фото со страницы Ингрид ВКонтакте

Особенно удачными стали ее роли в сериалах «СТС» – «Корабль» и «Лондонград. Знай наших!». Кстати, производители уже запланировали выход сиквела кинокартины «Неадекватные люди», где Ингрид исполнит роль своей же, но уже повзрослевшей героини.

Фото со страницы Ингрид ВКонтакте

Фото со страницы Ингрид ВКонтакте

Фото со страницы Ингрид ВКонтакте

Фото со страницы Ингрид ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

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