Начала работу комиссия по выборам нового главы администрации Рязани
14 июня начала свою работу комиссия, которая должна на конкурсной основе выбрать главу администрации Рязани. В нее входят депутаты Рязанской гордумы и представители губернатора Рязанской области – первый заместитель председателя областного правительства Анна Рослякова, региональный бизнес-омбудсмен Михаил Пронин и депутат Рязанской облдумы Виктор Дрейлих.
На первом же заседании члены комиссии избрали своим председателем Анну Рослякову, а ее заместителем – главу Рязанской гордумы Юлию Рокотянскую. лены комиссии составили и утвердили текст информационного сообщения, которое опубликуют, чтобы желающие работать сити-менеджером начали подавать заявки. Прием документов от канидидатов на должность начнется 1 июля и продлится до 2 августа включительно.
В течение почти двух лет, с сентября 2017 года, в Рязани не было главы городской администрации. Обязанности исполнял Сергей Карабасов, арестованный сегодня утром московским судом.
ИСТОЧНИК KP.RU