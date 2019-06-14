2019-06-14T12:44:21+03:00
Политика

Начала работу комиссия по выборам нового главы администрации Рязани

На первом заседании выбрали главу комиссии и определили сроки подачи заявок от желающих стать сити-менеджером
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Желающие занять кабинет в здании на улице Радищева могут подавать документы с 1 июляЖелающие занять кабинет в здании на улице Радищева могут подавать документы с 1 июляФото: Владимир ФРОЛОВ
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14 июня начала свою работу комиссия, которая должна на конкурсной основе выбрать главу администрации Рязани. В нее входят депутаты Рязанской гордумы и представители губернатора Рязанской области – первый заместитель председателя областного правительства Анна Рослякова, региональный бизнес-омбудсмен Михаил Пронин и депутат Рязанской облдумы Виктор Дрейлих.

На первом же заседании члены комиссии избрали своим председателем Анну Рослякову, а ее заместителем – главу Рязанской гордумы Юлию Рокотянскую. лены комиссии составили и утвердили текст информационного сообщения, которое опубликуют, чтобы желающие работать сити-менеджером начали подавать заявки. Прием документов от канидидатов на должность начнется 1 июля и продлится до 2 августа включительно.

В течение почти двух лет, с сентября 2017 года, в Рязани не было главы городской администрации. Обязанности исполнял Сергей Карабасов, арестованный сегодня утром московским судом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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