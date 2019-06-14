В центре Рязани маршрутка сбила 36-летнего мотоциклиста

СЕГОДНЯ 12:01 2019-06-14T12:03:06+03:00

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13 июня около 22:05 на улице Ленина Рязани сбили мотоциклиста, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Авария произошла на регулируемом перекрестке около филармонии. 47-летний рязанец на микроавтобусе «ГАЗ» (маршрутка №75), по предварительной информации, поворачивая налево, не пропустил мотоцикл Suzuki. В итоге 36-летний водитель мотоцикла с травмами отправлен в больницу.

Помимо этой аварии, за минувшие сутки на дорогах региона зарегистрировано еще 6 ДТП, в которых 7 человек получили травмы.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU