2019-06-14T12:03:06+03:00
Происшествия

В центре Рязани маршрутка сбила 36-летнего мотоциклиста

Мужчина с травмами в больнице
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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13 июня около 22:05 на улице Ленина Рязани сбили мотоциклиста, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Авария произошла на регулируемом перекрестке около филармонии. 47-летний рязанец на микроавтобусе «ГАЗ» (маршрутка №75), по предварительной информации, поворачивая налево, не пропустил мотоцикл Suzuki. В итоге 36-летний водитель мотоцикла с травмами отправлен в больницу.

Помимо этой аварии, за минувшие сутки на дорогах региона зарегистрировано еще 6 ДТП, в которых 7 человек получили травмы.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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