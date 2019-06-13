Депутаты Рязанской городской Думы задали острые вопросы руководству администрации города
13 июня на заседании Рязанской городской Думы исполняющая обязанности главы администрации города Елена Сорокина отвечала на вопросы, подготовленные депутатами всех фракций. В результате ей пришлось осветить большинство тем, волнующих всех рязанцев.
Программа развития общественного транспорта в Рязани продолжает разрабатываться, заверила Сорокина. Проведены предварительные исследования, проведены неотложные изменения в маршрутной сети. Однако наработки надо обсудить с общественностью и только потом предлагать депутатам.
Что касается ночного освещения городских улиц, то договор с фирмой «Энергоэффект», заключенный в 2014 году, ежегодно приносит экономию, но качество освещения заметно упало – это отмечают и водители, и пешеходы. И. о. главы администрации призналась, что при разрыве контракта придется платить 300 млн руб. неустойки, поэтому выгоднее до весны 2021 года лишь требовать повышение качества путем претензий, а затем начать все с чистого листа.
Чтобы полтора десятка улиц города не «тонули» после каждого ливня, нужен полный ремонт ливневой канализации, но это – около 400 миллионов лишних расходов, а такого резерва в бюджете нет. Правда, проектная документация уже разработана.
Рассказав о городской программе строительства школ и расширения детских садов (в том числе пристройки к некоторым новых яслей), чиновник выразила уверенность, что перевести всех школьников на обучение в одну смену в ближайшие два года не удастся, а вот проблема с местами для самых маленьких рязанцев вскоре будет закрыта.
ИСТОЧНИК KP.RU