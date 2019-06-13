Депутаты Рязанской городской Думы задали острые вопросы руководству администрации города

СЕГОДНЯ 17:28 2019-06-13T17:28:56+03:00

Изменить размер текста: A A

13 июня на заседании Рязанской городской Думы исполняющая обязанности главы администрации города Елена Сорокина отвечала на вопросы, подготовленные депутатами всех фракций. В результате ей пришлось осветить большинство тем, волнующих всех рязанцев.

Программа развития общественного транспорта в Рязани продолжает разрабатываться, заверила Сорокина. Проведены предварительные исследования, проведены неотложные изменения в маршрутной сети. Однако наработки надо обсудить с общественностью и только потом предлагать депутатам.

Что касается ночного освещения городских улиц, то договор с фирмой «Энергоэффект», заключенный в 2014 году, ежегодно приносит экономию, но качество освещения заметно упало – это отмечают и водители, и пешеходы. И. о. главы администрации призналась, что при разрыве контракта придется платить 300 млн руб. неустойки, поэтому выгоднее до весны 2021 года лишь требовать повышение качества путем претензий, а затем начать все с чистого листа.

Чтобы полтора десятка улиц города не «тонули» после каждого ливня, нужен полный ремонт ливневой канализации, но это – около 400 миллионов лишних расходов, а такого резерва в бюджете нет. Правда, проектная документация уже разработана.

Рассказав о городской программе строительства школ и расширения детских садов (в том числе пристройки к некоторым новых яслей), чиновник выразила уверенность, что перевести всех школьников на обучение в одну смену в ближайшие два года не удастся, а вот проблема с местами для самых маленьких рязанцев вскоре будет закрыта.

ИСТОЧНИК KP.RU