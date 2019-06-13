Добровольцы получили награды от РНПК за помощь родной Рязани

СЕГОДНЯ 17:19 2019-06-13T17:21:10+03:00

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Это произошло на празднике в честь Дня России – 12 июня на центральной площади Рязани. Дневная жара уже сменилась прохладой, все ждали выступления главных музыкальных коллективов. В этот момент прямо к зрителям вышла группа молодых людей в ярких футболках с символикой «Роснефти» с российским флагом и воздушными шарами. Под песню Олега Газманова «Россия, вперед!» был исполнен танцевальный номер, к которому немедленно стали присоединяться увлеченные ритмами дети.

Танец, который исполнили сотрудники нефтеперерабатывающей компанииФото: Владимир ФРОЛОВ

Сразу же после этого на сцену поднялся префект Железнодорожного района Рязани Олег Морозов. Под аплодисменты зрителей он вручил поощрительные подарки самым активным участникам экологической акции Рязанской нефтеперерабатывающей компании «Добровольцы – за чистый город!».

Чтобы объяснить жителям остальных трех районов города, за что признательна этим добровольцам Рязань, на больших экранах был показан телесюжет о том, как сотрудники РПНК добровольно принимали участие в субботниках по уборке городской территории, в благоустройстве улиц и пустырей. Они собрали мусор на 25 гектарах городской земли, приводят в порядок заброшенный пустырь на улице Строителей, который освободился от разваливших сараев, бытовых отходов и валежника, вывозили на свалку мусор с улицы Монастырской в поселке Солотча, высаживали хвойные деревья в Рязанском и Рыбновском районах. Все это делалось как в рамках собственных программ корпоративного добровольчества РНПК, так и в дни субботников, объявленных руководством города.

Демонстрация телесюжета на большом экранеФото: Владимир ФРОЛОВ

Со сцены прозвучал призыв к работникам всех остальных предприятий Рязани присоединяться к мероприятиям на благо родного города.

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ИСТОЧНИК KP.RU