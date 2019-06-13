Рассказав о некормленых детях, рязанка увела у одинокого старика почти 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:29 2019-06-13T16:38:27+03:00

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Прокурора Ряжского района утвердила обвинительное заключение в отношении жительницы райцентра, сообщает пресс-служба надзорного органа. Женщина обокрала одинокого пожилого человека.

Придя на его приусадебный участок, она попросила продать газовую плиту, стоящую на улице. Получив отказ, гостья не растерялась и завязала беседу, рассказав, как тяжко ей живется. Для закрепления эффекта выдала, что даже нечем кормить нескольких детей и попросила отдать хотя бы ненужный металл.

Дедушка начал сопереживать настолько, что не только разрешил ей собрать на участке весь металл, но и помог отвезти его в пункт приема металлолома.

На этом знакомство не закончилось – дедушка пригласил женщину в гости, и, накормив ужином, узнал номер телефона, дав свой в обмен. На второй день общения он уже оставил ее у себя дома одну, поскольку ему надо было уехать. На третий день новая знакомая попросила отвезти ее на машине по делам. А когда тот заводил машину, пошла попить водички и увела почти 100 тысяч рублей: пенсионер в этот день достал их из тайника и переложил в ящик стола.

Когда дедушка, отвезя даму, и довольный поступком вернулся домой, денег в столе он не обнаружил. Дозвониться прекрасной незнакомке тоже не смог.

Кстати, к приходу полиции все деньги женщина потратить не успела. Теперь ее ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU