2019-06-13T15:37:15+03:00
Общество

Ночью в Рязанской области резко похолодает

Но днем все вернется в норму
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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 14 июня.

По информации синоптиков, в пятницу ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах области будет гроза. Ветер при этом юго-восточный, юго-западный, 3-8 м/с, при грозе порывы достигнут 15 м/с.

Температура воздуха ночью всего +4…+9°С, днем же он прогреется до +20…+25°С.

ИСТОЧНИК KP.RU

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