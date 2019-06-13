Ночью в Рязанской области резко похолодает
Но днем все вернется в норму
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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 14 июня.
По информации синоптиков, в пятницу ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах области будет гроза. Ветер при этом юго-восточный, юго-западный, 3-8 м/с, при грозе порывы достигнут 15 м/с.
Температура воздуха ночью всего +4…+9°С, днем же он прогреется до +20…+25°С.
ИСТОЧНИК KP.RU