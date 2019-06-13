Ночью в Рязанской области резко похолодает

СЕГОДНЯ 15:37 2019-06-13T15:37:15+03:00

Но днем все вернется в норму

Изменить размер текста: A A

Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 14 июня.

По информации синоптиков, в пятницу ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах области будет гроза. Ветер при этом юго-восточный, юго-западный, 3-8 м/с, при грозе порывы достигнут 15 м/с.

Температура воздуха ночью всего +4…+9°С, днем же он прогреется до +20…+25°С.

ИСТОЧНИК KP.RU