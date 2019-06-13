Минобороны РФ задолжало рязанскому Фонду капремонта огромную сумму

СЕГОДНЯ 13:41 2019-06-13T13:41:55+03:00

Теперь заплатит еще и неустойку

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Арбитражный суд Москвы обязал ФГКУ «Центральное ТУ ИО Минобороны РФ» погасить долг по взносам на капремонт. Иск подал Фонд капитального ремонта многоэтажек Рязанской области.

Кстати, изначально с решением Арбитражного суда столицы в подведомственном Минобороны учреждении не согласились и подали апелляцию. Однако суд вышестоящей инстанции оставил ее без удовлетворения, сообщает пресс-служба регионального Фонда капремонта.

Теперь военное ведомство должно заплатить почти 1,4 млн. рублей: долг по взносам в 1,14 миллиона, почти 214 тысяч неустойки и госпошлину.

ИСТОЧНИК KP.RU