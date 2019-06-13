Встречай лето с VELLCOM: строительный холдинг запустил конкурсы с ценными призами

СЕГОДНЯ 12:45 2019-06-13T13:59:22+03:00

Первым разыграют стильный велосипед и гироскутер, а утешительными призами станут power bank и action camera

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Cтроительный холдинг VELLCOM group вместе с радиостанциями Рязани запустил серию конкурсов со ценными призами – теперь июнь станет вдвойне приятным! В акции участвуют Радио Energy, Love, Радио Дача и Новое радио.

В ближайшее время разыграют «Energy велик» – в пятницу, 14 июня, в прямом эфире радиостанции Energy ведущий озвучит место, где находится стильный велосипед Кто первым приедет и с первой попытки откроет велозамок – того и педальки. Утешительными призами в этом розыгрыше станут экшнкамеры.

А следом очередь за крутым гироскутером! Здесь утешать тех, кому не достанется главный приз, будут уже внешними аккумуляторами (power bank).

Слушайте внимательно эфиры Big love message на Love radio , Удачный час на Радио Дача и выигрывайте призы от VELLCOM!

VELLCOM group: «Мы заботимся не только о вашем комфорте, но и о хорошем самочувствии». Эко дома по технологии «Зеленого строительства» здесь.

Мы еще можем стать соседями. Телефон отдела продаж 300-707.

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ИСТОЧНИК KP.RU