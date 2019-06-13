2019-06-13T11:59:53+03:00
Происшествия

В Рязани на «зебре» ночью сбили мужчину

Пешеход с травмами отправлен в больницу
Мария БЛИНОВА
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На записи видно, что пешеход идет по «зебре». Фото: кадр видео в группе «Дороги Рязани» ВКонтакте.На записи видно, что пешеход идет по «зебре». Фото: кадр видео в группе «Дороги Рязани» ВКонтакте.
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В ночь на 11 июня в Песочне на перекрестке Касимовского шоссе и улицы Советской Армии сбили пешехода. Видео аварии появилось в группе «Дороги Рязани» ВКонтакте 13 числа.

На записи отчетливо видно, что человек идет через проезжую часть по пешеходному переходу и его сбивает легковушка. Светофоры на перекрестке в это время работают в мигающем режиме.

Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе областной Госавтоинспекции, авария произошла в 0.05. Водитель, управлявший «ВАЗ-2112», 1981 года рождения.

Возраст пострадавшего пешехода на момент приезда инспекторов известен не был. с С травмами мужчина отправлен в больницу.

В Рязани сбили пешехода. 11 июня 2019 года. ..

ИСТОЧНИК KP.RU

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