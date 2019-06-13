2019-06-13T10:50:47+03:00
Происшествия

Микроавтобус на рязанской дороге сбил 28-летний москвич на Mercedes-Benz E500

Пострадали в итоге 7 человек
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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12 июня около 3 часов дня в Шиловском районе произошло массовое ДТП, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции. Авария случилась на 279 км трассы «М5 Урал».

28-летний житель Москвы на Mercedes-Benz E500 по предварительным данным превысил скорость и врезался в микроавтобус Mercedes-Benz Vito, за рулем которого был его сверстник. От удара микроавтобус по касательной задел KIA Cerato, управляемый 42-летний рязанцем.

В итоге водители обоих автомобилей Mercedes, 25-летний пассажир первого и четыре пассажира второго обращались за помощью медиков. Госпитализации не потребовалось.

Напомним, за минувшие два дня в области произошло только одно смертельное ДТП – погиб 73-летний водитель.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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