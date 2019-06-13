В рязанском селе Hyundai Solaris врезался в дерево – водитель погиб на месте
Пассажир с травмами отправлен в больницу
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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11 июня в 16.00 в селе Вышетравино Рязанского района произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.
73-летний житель Москвы на Hyundai Solaris ехал по селу и врезался в дерево. В итоге водитель погиб на месте, пассажир с травмами госпитализирован.
Это было единственная авария со смертельным исходом за минувшие два дня. Кроме нее во вторник и среду на дорогах области зарегистрировано еще 17 ДТП, в которых 30 человек получили травмы. Инспекторы задержали 12 пьяных водителей.
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
ИСТОЧНИК KP.RU