На трассе в Шиловском районе на скорости перевернулся микроавтобус
Авария произошла днем 12 июня перед поворотом на Крутицы
На трассе в Шиловском районе произошло жесткое ДТП. Фото: Ирина Пиунова, https://vk.com/voditelrzn62
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Днем 12 июня в Шиловском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, сообщается в группе «Подслушано у водителей Рязани».
По предварительным данным, недалеко от поворота на Крутицы столкнулись микроавтобус и легковушка. В результате ДТП микроавтобус перевернулся. Сведений о пострадавших не поступало.
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ИСТОЧНИК KP.RU