На трассе в Шиловском районе на скорости перевернулся микроавтобус

СЕГОДНЯ 09:08 2019-06-13T09:10:57+03:00

На трассе в Шиловском районе произошло жесткое ДТП. Фото: Ирина Пиунова, https://vk.com/voditelrzn62

Авария произошла днем 12 июня перед поворотом на Крутицы

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Днем 12 июня в Шиловском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, сообщается в группе «Подслушано у водителей Рязани».

По предварительным данным, недалеко от поворота на Крутицы столкнулись микроавтобус и легковушка. В результате ДТП микроавтобус перевернулся. Сведений о пострадавших не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU