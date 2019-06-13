2019-06-13T09:10:57+03:00
Происшествия

На трассе в Шиловском районе на скорости перевернулся микроавтобус

Авария произошла днем 12 июня перед поворотом на Крутицы
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На трассе в Шиловском районе произошло жесткое ДТП. Фото: Ирина Пиунова, https://vk.com/voditelrzn62На трассе в Шиловском районе произошло жесткое ДТП. Фото: Ирина Пиунова, https://vk.com/voditelrzn62
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Днем 12 июня в Шиловском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, сообщается в группе «Подслушано у водителей Рязани».

По предварительным данным, недалеко от поворота на Крутицы столкнулись микроавтобус и легковушка. В результате ДТП микроавтобус перевернулся. Сведений о пострадавших не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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