2019-06-13T11:21:16+03:00
Общество

День России на площади Ленина в Рязани закончился концертом

Слушателей было меньше обычного, так как тысячи людей уехали на Московское шоссе
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Большинство зрителей к концу вечера уехали с площади Ленина на Московское шоссе в ожидании более масштабного зрелищаБольшинство зрителей к концу вечера уехали с площади Ленина на Московское шоссе в ожидании более масштабного зрелищаФото: Владимир ФРОЛОВ
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Площадь Ленина в центре Рязани 12 июня была перекрыта для движения транспорта на протяжении 6 часов, с 14:00 до 20:00 – это потребовалось для празднования Дня России. Меньшее, чем обычно, количество зрителей было связано с тем, что большинство поехало на Московское шоссе, где открывался новый светомузыкальный фонтан и выступала группа «Иванушки интернешнл».

Днем же на площади Ленина, после окончания презентации Рязани как новогодней столицы, развернулся спортивный праздник: в различный видах уличного спорта состязались несколько рязанских команд и все желающие. По итогам соревнований участникам присуждались места и вручались награды.

Пьедестал для победителей соревнований стоял посреди площади Фото: Владимир ФРОЛОВ

Пьедестал для победителей соревнований стоял посреди площадиФото: Владимир ФРОЛОВ

Завершились праздничные развлечения на центральной площади выступлением рязанской группы «Блэкджек» и гостя из Москвы – рэп-исполнителя Люксор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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