День России на площади Ленина в Рязани закончился концертом
Площадь Ленина в центре Рязани 12 июня была перекрыта для движения транспорта на протяжении 6 часов, с 14:00 до 20:00 – это потребовалось для празднования Дня России. Меньшее, чем обычно, количество зрителей было связано с тем, что большинство поехало на Московское шоссе, где открывался новый светомузыкальный фонтан и выступала группа «Иванушки интернешнл».
Днем же на площади Ленина, после окончания презентации Рязани как новогодней столицы, развернулся спортивный праздник: в различный видах уличного спорта состязались несколько рязанских команд и все желающие. По итогам соревнований участникам присуждались места и вручались награды.
Пьедестал для победителей соревнований стоял посреди площадиФото: Владимир ФРОЛОВ
Завершились праздничные развлечения на центральной площади выступлением рязанской группы «Блэкджек» и гостя из Москвы – рэп-исполнителя Люксор.
ИСТОЧНИК KP.RU