Десять тысяч рязанцев увидели, как запускают мультимедийный фонтан
На Московском шоссе перед зданием бывшего кинотеатра «Москва» и будущего ЗАГСа вечером 12 июня День России отпраздновать собралось около 10 тысяч человек. Толпа заполнила не только площадь вокруг памятника с изображением Георгия Победоносца, но и окрестные скверы.
Помимо выступления группы «Иванушки интернешнл», собравшихся интересовало открытие нового светомузыкального фонтана с мультимедийными функциями. Его струи на только «танцуют» в такт музыке – лазерная система может проецировать на водную поверхность изображения.
Фонтан виден издалека: высота, на которую он подбрасывает воду, достигает 16 метровФото: Владимир ФРОЛОВ
Фонтан запустили лишь после того, как ведущие праздника Дмитрий Беляев и Михаил Шилов обучили зрителей пользоваться надувными хлопушками и отбивать ими ритм, «необходимый фонтану, который готов извергнуться из-под земли, как вулкан».
Сотни людей снимали запуск фонтана на мобильные телефоны и видеокамеры.
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Светомузыкальный фонтан в Рязани на Московском шоссе.
ИСТОЧНИК KP.RU