2019-06-13T01:30:39+03:00
Общество

Десять тысяч рязанцев увидели, как запускают мультимедийный фонтан

«Комсомолка» показывает рязанцам, как работает новая достопримечательность [видео]
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Струи фонтана подсвечиваются, их высота меняется в такт музыкеСтруи фонтана подсвечиваются, их высота меняется в такт музыкеФото: Владимир ФРОЛОВ
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На Московском шоссе перед зданием бывшего кинотеатра «Москва» и будущего ЗАГСа вечером 12 июня День России отпраздновать собралось около 10 тысяч человек. Толпа заполнила не только площадь вокруг памятника с изображением Георгия Победоносца, но и окрестные скверы.

Помимо выступления группы «Иванушки интернешнл», собравшихся интересовало открытие нового светомузыкального фонтана с мультимедийными функциями. Его струи на только «танцуют» в такт музыке – лазерная система может проецировать на водную поверхность изображения.

Фонтан виден издалека: высота, на которую он подбрасывает воду, достигает 16 метров Фото: Владимир ФРОЛОВ

Фонтан виден издалека: высота, на которую он подбрасывает воду, достигает 16 метровФото: Владимир ФРОЛОВ

Фонтан запустили лишь после того, как ведущие праздника Дмитрий Беляев и Михаил Шилов обучили зрителей пользоваться надувными хлопушками и отбивать ими ритм, «необходимый фонтану, который готов извергнуться из-под земли, как вулкан».

Сотни людей снимали запуск фонтана на мобильные телефоны и видеокамеры.

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«Умную» достопримечательность на Московском шоссе открыл губернатор Николай Любимов. Это было феерично.

Фонтан оснащен видеопроектором и лазерной системой для проецирования изображения на водную гладь (подробнее).

Светомузыкальный фонтан в Рязани на Московском шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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