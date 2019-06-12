Добровольцы РНПК навели порядок на улице Строителей

СЕГОДНЯ 17:41 2019-06-12T17:57:54+03:00

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5 июня в День охраны окружающей среды, Рязанская НПК (дочернее общество НК «Роснефть»), приступила к очередному этапу благоустройства участка улицы Строителей. Еще совсем недавно это место имело дурную славу. Здесь до сих пор сохранились остатки хозяйственных деревянных построек, которые давно стояли без дела и без хозяев. Поэтому жители улицы обратились в районную префектуру с просьбой привести территорию в порядок.

Префектура попросила содействия у нефтяников. В РНПК согласились помочь и назначили субботник. Во время первого этапа благоустройства работники завода очистили территорию от сухостоя, старых деревьев и пней, демонтировали заброшенные сараи и постройки. С 15 по 26 апреля на опиловку деревьев и очистку территории выходило до 25 добровольцев.

1400 кубов мусора увезли только с одной улицы

В среднем с территории площадью 3,5 квадратного метра вывезли порядка 1400 кубометров мусора.

– Мы продолжаем развивать наше корпоративное экологическое добровольчество, – сказал Игорь Свирин, начальник отдела благоустройства и инфраструктуры РНПК. – На сегодняшний день мы убрали порядка 4 гектаров, еще порядка 10 как минимум предстоит. Привлечено больше 15 единиц техники и более 50 сотрудников.

Кроме того, более 400 сотрудников всех подразделений и служб РНПК в апреле привели в порядок городскую территорию, прилегающую к заводу. А в мае работники РНПК совместно с городскими властями навели порядок на улице Монастырской в Солотче.

3500 саженцев на один гектар

Также 26 апреля работники РНПК присоединились к юным экологам в рамках акции «За порядок на планете!». Ее участники отправились за город, чтобы принять участие в лесовосстановительных работах. Всего было высажено 3500 елей на участке общей площадью более 1 гектара. Саженцы были выращены в Калуге и привезены в дар рязанцам.

– Участие в деле расширения рязанских лесов – это наш скромный вклад в богатство региона. Мне приятно осознавать, что я участвую в таком благородном деле, которое наше предприятие ведет в рамках программы корпоративного добровольчества, – рассказал аппаратчик химводоподготовки цеха энергопроизводства АО «РНПК» Иван Павлов.

НАША СПРАВКА

В вопросах охраны окружающей среды АО «РНПК» организует проекты по реконструкции и модернизации производства, проводит собственные экологические акции, участвует в общегородских субботниках, поддерживает экологические экспедиции детского клуба «Хозяин Мещеры», помогает Окскому заповеднику. Системную работу предприятия в области охраны окружающей среды оценивали на региональном и на федеральном уровнях. В 2019 году администрация Рязани поблагодарила РНПК за долгосрочное и плодотворное сотрудничество в реализации проектов, направленных на создание комфортных и современных общественных пространств города.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Илья Обидин, заместитель начальника территориального управления префектуры Железнодорожного района:

– Помощь РНПК важна для нас, потому что своих сил и времени не хватает. Акция не единовременная. На протяжении нескольких лет коллектив компании помогает префектуре на субботниках, во время осенних и весенних месячников по благоустройству. Заводчане убирают улицу Весеннюю и Новопавловскую рощу. Взялись за эту территорию. Первостепенная задача – облагородить ее.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU