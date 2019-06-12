Праздник ко Дню России при лютой жаре в Рязани вели Дед Мороз и Снегурочка

СЕГОДНЯ 16:36 2019-06-12T16:51:22+03:00

А что? Костюмы к проведению «Новогодней столицы» готовы, почему бы не совместить? Столбики термометров тем временем ползают вокруг +30 С

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Днем 12 июня на площади Ленина Рязани стартовал праздник, приуроченный ко Дню России. С двух часов дня на сцену один за другим выходят танцевальные коллективы города и команды из фитнес-клубов. Под популярную музыку ребята зажигают изо всех сил, благо крыша сцены спасает их от нещадного солнца. Равно как и несчастных Деда Мороза со Снегурочкой, которые провели часть концерта.

Напомним, что будущей зимой Рязань станет «Новогодней столицей России». По этому поводу городские власти так возбудились, что готовиться начали с весны. А Снегурочка с Дедушкой на сцене теперь отдуваются. Еще, кажется, не растаяли… К счастью, они открывали лишь один блок концерта и после него быстренько убежали в тенек. Вернуться собираются в декабре, но там как горадминистрация решит.

Тем временем выступили участники детских коллективов, следом эстафету принял сводный духовой оркестр. Он зарядил довольно пеструю программу: подряд исполнил «Егерьский марш», «Матрешки» и «Сиртаки». Потом пошли темы из кино.

Зрителей тем временем – по пальцам сосчитать можно. Их от солнца не спасает ничего, потому перед огромной сценой вяло радуются Дню России всего несколько десятков человек.

Зато по периметру веселее: спортивные состязания по футболу, баскетболу, дзюдо и другим видам спорта собрали подростков со всех районов города. Они к этому турниру готовились долго и серьезно, так что какая-то там жара помехой не стала: ощущение, что юные рязанцы в порыве спортивного азарта ее не заметили вовсе …

Кстати, в числе призеров футбольная команда из Соколовки «Изумруд», бойцы которой заняли второе место в турнире по мини-футболу на кубок Евпатия Коловрата! С чем мы их и поздравляем, пользуясь служебным положением… окровенно говоря, часть команды – дети редакции «КП»-Рязань».

Победители и призеры турнира по мини-футболу на Кубок Евпатия Коловрата. «Изумруд» из Соколовки – сверху/справа.

Концерт пока не прекращается, несмотря на то, что зрителей больше не стало. Однако к вечеру они должны подтянуться: в 18.30 на площади Ленина начнется выступление кавер группы BlackJack, а в 19.00 на сцену выйдет рэпер Luxor.

Чуть позже, но уже на Бульваре Победы, что на Московском шоссе, звучать будет классическая попса – в хорошем смысле этого слова: в Рязань приедут «Иванушки International».

В 20.00 здесь откроют новый чудо-фонтан – с высотой струй в 16 метров и возможностью создавать «водный экран» для проецирования на него фильмов. После открытия фонтана на сцену и выйдут столичные музыканты. Кроме этого горожан ждут лазерное шоу и фейерверк.

Напомним, что онлайн трансляция с площади Ленина идет на нашем сайте.

Кстати, похоже, что Дед Мороз со Снегурочкой страдали не зря: по оперативной информации синоптиков в регионе резко похолодает уже в четверг.

ИСТОЧНИК KP.RU