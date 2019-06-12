Долгожданное похолодание придет в Рязань уже в четверг

СЕГОДНЯ 14:36 2019-06-12T14:36:53+03:00

Мы наконец-то снова сможем спокойно выйти на улицу.

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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 13 июня.

По информации синоптиков, в четверг ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой кратковременный дождь – осадки 2 мм. В отдельных районах прогремит гроза. Днем же осадков не будет. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, при грозах порывы достигнут 15 м/с.

Температура воздуха по области ночью +10…+15ºС, днем столбики термометров не выйдут за диапазон +18…+23ºС.

По предварительному прогнозу в пятницу, 15 числа, ночью по области +5…+10ºС, днем не выше +26ºС

ИСТОЧНИК KP.RU