Долгожданное похолодание придет в Рязань уже в четверг
Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 13 июня.
По информации синоптиков, в четверг ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой кратковременный дождь – осадки 2 мм. В отдельных районах прогремит гроза. Днем же осадков не будет. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, при грозах порывы достигнут 15 м/с.
Температура воздуха по области ночью +10…+15ºС, днем столбики термометров не выйдут за диапазон +18…+23ºС.
По предварительному прогнозу в пятницу, 15 числа, ночью по области +5…+10ºС, днем не выше +26ºС
ИСТОЧНИК KP.RU