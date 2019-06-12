2019-06-12T13:33:24+03:00
Общество

Губернатор поздравил рязанцев с Днем России

12 июня его празднуют по всей стране
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Глава региона обратился ко всем жителям области.Глава региона обратился ко всем жителям области.
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12 июня региональное правительство опубликовало поздравление губернатора Николая Любимова с Днем России.

– Уважаемые жители Рязанской области! Поздравляю вас с Днем России! Этот праздник стал символом единства народа нашей страны, любви и преданности Родине. Он объединяет всех, кто своим трудом и творчеством укрепляет могущество Отечества, способствует его развитию и процветанию. Жители Рязанской области всегда стремятся принести как можно больше пользы своей стране, приумножить достижения в экономике и социальной сфере. Во многом благодаря простым рязанским труженикам, талантливым и преданным своему делу руководителям наш регион добивается важных успехов по самым разным направлениям. В День России желаю всем крепкого здоровья, счастья, добра и успехов во всех начинаниях на благо Рязанской области и всей нашей страны! – говорится в обращении Николай Любимова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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