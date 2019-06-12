Эконом-проезд ввели еще на четырех коммерческих маршрутах Рязани

СЕГОДНЯ 12:26 2019-06-12T12:26:25+03:00

Теперь их в городе семь

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Оператор УмКа сообщил об увеличении числа маршрутов, проезд на которых может обойтись в 21 рубль, вместо обычных 23.

Такую возможность получают те, кто пользуется картой УмКА «Городская» с тарифным планом «Электронный кошелек», или специальными брелоками и браслетами. Напомним, удовольствие это не безвозмездное: стоимость подключения карты 100 рублей, двух других носителей – 250 и 400 рублей соответственно.

До этого момента владельцы носителей «УмКа» платили на 2 рубля меньше в маршрутках №№ 47, 77 и 88. Теперь же к ним добавились №№ 41, 73, 85 и 98.

Напомним, что экономить можно и с помощью бесконтактных банковских карт системы Visa. Эта услуга безвозмездна. Проезд в 21 рубль вместо 23 при таком способе оплаты ввели в конце марта на всем пассажирском транспорте Рязани – и коммерческом, и муниципальном. Пока оператору УмКа удалось договориться о продлении этой услуги до конца июня.

ИСТОЧНИК KP.RU