Росавтодор согласился рассмотреть проекты рязанских дорожников

СЕГОДНЯ 11:26 2019-06-12T11:26:42+03:00

А они просят финансирование сразу для нескольких крупных объектов

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В начале недели в Совете Федерации РФ проходили Дни Рязанской области. Разные проблемы региона обсуждали на различных профильных комитетах. Так, рязанская делегация заручилась поддержкой сенаторов в содействии строительства нового коллектора Рязани. Объект, напомним, обойдется в полмиллиарда рублей.

Во время обсуждения на комитете по экономической политике рязанские чиновники объяснили, что развитие области сдерживает, в том числе, слабость дорожной инфраструктуры.

Так, необходима реконструкция старинного моста через Лыбедь в Рязани и межмуниципальной дороги Фролово-Лесной-Алехово в Шиловском районе – этот участок между федеральной трассой М-5 «Урал» и новым моногородом Лесной необходим для развития последнего. Нужны и новый подъезд к Сасову, и новый мост через Оку.

На что заместитель руководителя Росавтодора Игорь Костюченко ответил, что подготовленные рязанскими дорожниками проекты это агентство готово рассмотреть.

Для моста через Лыбедь нужно подготовить заявку, и тогда можно будет провести финансирование через нацпроект «Безопасные и качественны автомобильные дороги».

Новый же мост через Оку, о котором рязанцы грезят очень давно, обойдется в 10 млрд рублей – это пятая часть всего годового бюджета области и нашей казне такой объект не по силам. Мост, по словам Костюченко, могут включить в программу ремонта аварийных искусственных сооружений на региональной сети – ее формируют в Минтрансе РФ.

Что касается дорог на Сасово и Лесное, то Росавтодор ждет соответствующей заявки и готов рассмотреть варианты реализации проектов, сообщила пресс-служба Федерального дорожного агентства.

ИСТОЧНИК KP.RU