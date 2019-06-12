Начальнику рязанской полиции Президент РФ присвоил звание генерал-майора

СЕГОДНЯ 10:04 2019-06-12T11:22:53+03:00

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Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-майора полиции начальнику управления МВД по Рязанской области Сергею Лебедеву. Указ глава государства подписал во вторник, 11 июня.

Сергей Лебедев родился 2 ноября 1976 года в Шацке. Окончив в 1998 году Рязанский институт права и экономики МВД России по специальности «Юриспруденция», был принят на должность следователя следственного отделения ОВД Шацкого района.

Проработав на различных должностях в Рязанской и Свердловской областях, в 2016 году Лебедев был назначен заместителем начальника УМВД России по Рязанской области. С 3 мая 2018 года возглавил региональное УМВД.

Фрагмент Указа Владимира Путина.

ИСТОЧНИК KP.RU