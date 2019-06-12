2019-06-12T09:51:41+03:00
Общество

На выставку гончих собак в Рязанскую область приехали три сотни породистых животных

Победила в итоге команда из Краснодара, Рязань – на втором месте
Мария БЛИНОВА
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Фото: Издательство «Пресса».Фото: Издательство «Пресса».
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В минувшие выходные в Ряжском районе прошла Всероссийская выставка гончих собак. К деревне Киселевка хозяева привезли 292 гончих из Московской, Ярославской, Тульской, Тамбовской, Волгоградской областей, из Удмуртии, Чувашии и Краснодарского края. Организовали выставку Росохотрыболовсоюз и Рязанское областное общество охотников и рыболовов, сообщает издательство «Пресса».

За звание лучших боролись собаки нескольких пород: русская гончая, русская пегая гончая и эстонская гончая. Состязание проходило в личном и командном зачетах.

В итоге первой стала команда краснодарского клуба «Выжлятник», рязанцы заняли второе место, уступив победителям всего три балла.

Зато в личном зачете среди собак породы эстонская гончая первое место заняла рязанская Висла-I I. Гончая Баян из Ряжского района стала первой по экстерьеру в старшей возрастной группе, а выжлец Соловей – второй в младшей возрастной группе.

– Соловью 1 год и 3 месяца. Я увлекся охотой, именно с собакой, выбор пал на породу русская пегая гончая. Воспитывал Соловья сам, – рассказал владелец собаки Алексей Соловьев. – Смело беру его с собой на охоту, знаю, что без добычи не вернусь.

В выставке Алексей со своим питомцем участвовали впервые, и вот – сразу призовое место. На следующий год рязанец планирует приехать сюда уже с двумя гончими – хочет завести еще одну собаку.

Подробнее о том, что отличает гончих от других пород собак – здесь.

Фото: Издательство «Пресса».

Фото: Издательство «Пресса».

Фото: Издательство «Пресса».

Фото: Издательство «Пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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