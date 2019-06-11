Бывший глава администрации рязанского райцентра станет министром

СЕГОДНЯ 20:41 2019-06-11T20:47:15+03:00

Михаил Панфилов возглавит министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области

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Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что 11 июня стало известно о том, что глава администрации города Рыбное Михаил Панфилов досрочно сложил свои полномочия. Произошло это еще 4 июня, когда просьбу Панфилова удовлетворили на заседании Совета депутатов Рыбновского городского поселения.

Из собственных источников «Комсомольской правде» стало известно, что Михаил Анатольевич должен возглавить одно из министерств регионального правительства.

Предполагается, что Панфилов возглавит министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области. До настоящего времени обязанности министра в ведомстве исполняет Иван Ушаков.

ИСТОЧНИК KP.RU