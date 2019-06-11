2019-06-11T20:47:15+03:00
Политика

Бывший глава администрации рязанского райцентра станет министром

Михаил Панфилов возглавит министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области
Поделиться:
Михаил Панфилов.Михаил Панфилов.
Изменить размер текста:

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что 11 июня стало известно о том, что глава администрации города Рыбное Михаил Панфилов досрочно сложил свои полномочия. Произошло это еще 4 июня, когда просьбу Панфилова удовлетворили на заседании Совета депутатов Рыбновского городского поселения.

Из собственных источников «Комсомольской правде» стало известно, что Михаил Анатольевич должен возглавить одно из министерств регионального правительства.

Предполагается, что Панфилов возглавит министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области. До настоящего времени обязанности министра в ведомстве исполняет Иван Ушаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанские единороссы организовали фестиваль дворового футбола
Рязанские синоптики снова выпустили жаркое метеопредупреждение
Глава администрации Рыбного ушел в отставку
В рязанском микрорайоне Песочня пройдет пикет «За чистый воздух»
Начал работу Центр по управлению технологическими партнерствами «Ростелекома»
К рязанскому детсаду в Троллейбусном переулке пристроили ясли
Сразу после Дня России горячую воду отключат еще на 19 улицах Рязани
12 июня в центре и в Московском районе Рязани перекроют движение
Опознан мужчина, чье тело обнаружили в рязанской реке 27 мая
На рязанской трассе с нарушениями торговали тульскими пряниками
Любимов попросил Совет Федерации поддержать проект еще одного рязанского моногорода
100 баллов за выпускной экзамен получили уже три рязанских школьника
В Рязанской области нашли мост в предаварийном состоянии
Улицы вокруг площади Соборной Рязани перекроют почти на двое суток
Во время «Большого выпускного» в центре Рязани запустят фейерверк
В Рязанском районе утонул мужчина
Власти Рязани отчитались о ямочном ремонте на 9 улицах
На рязанской дороге бабушка на скутере попала в ДТП
Выставку, посвященную Рязанской области, посетила Председатель СФ Валентина Матвиенко
Новый коллектор Рязани обойдется в полмиллиарда
На строительство моста у села Льгово под Рязанью требуется 10 млрд рублей