2019-06-11T18:00:42+03:00
Спорт

Рязанские единороссы организовали фестиваль дворового футбола

Первые матчи состоялось в оздоровительном лагере «Смена» в поселке Солотча
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Финальный этап турнира пройдет в Санкт-Петербурге в конце лета.Финальный этап турнира пройдет в Санкт-Петербурге в конце лета.
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11 июня в Рязанской области дан официальный старт отборочным соревнованиям по дворовому футболу в рамках проекта «Единой России» «Детский спорт». Принять участие в турнире смогут ребята 12-14 лет.

Первые матчи муниципального этапа состоялись в оздоровительном лагере «Смена» в поселке Солотча. Почетными гостями спортивного мероприятия стали чемпионы России по футболу – женская команда «Рязань – ВДВ». Они провели разминку для участников турнира, вратарь сборной показала мастер-класс, а после спортсменки ответили на вопросы ребят.

– Новое направление партийного проекта «Детский спорт» — «Дворовый футбол» способствует укреплению физического здоровья молодежи, а также позволяет организовать досуг подростков на каникулах, – отметила региональный куратор партпроекта «Детский спорт», директор Дворца спорта «Олимпийский» Татьяна Пыжонкова.

Она вручила командам фестиваля набор футбольных мячей, а также отметила благодарственными письмами от регионального отделения партии организаторов спортивного праздника – директора Дворца детского творчества Юрия Мельникова и директора женского футбольного клуба Светлану Подоль.

Главный тренер молодежной команды «Рязань – ВДВ» Павел Таекин выразил надежду, что проект «Дворовый футбол» позволит выявить среди участников турнира будущих членов женской команды по футболу.

Направление партпроекта «Детский спорт» «Дворовый футбол» будет реализовываться в три этапа: муниципальный – регулярные соревнования с конца мая, региональный — турниры с участием победителей муниципальных этапов в первой половине августа, и финальный – он пройдет в Санкт-Петербурге в последние дни августа.

Чемпионы России по футболу – женская команда «Рязань – ВДВ».

Чемпионы России по футболу – женская команда «Рязань – ВДВ».

Состязания проводятся в рамках проекта «Единой России» «Детский спорт».

Состязания проводятся в рамках проекта «Единой России» «Детский спорт».

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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