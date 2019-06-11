2019-06-11T17:37:38+03:00
Общество

Рязанские синоптики снова выпустили жаркое метеопредупреждение

Но местами воздух охладит гроза с небольшим дождем
Мария БЛИНОВА
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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало метеопредупреждение специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

– 12 июня сохранится аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой на 7-8 градусов выше климатической нормы, – грустно сообщают нам метеорологи.

Что касается подробностей, то в День России ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, особо счастливым районам перепадет гроза.

Ветер северной четверти, 5-10 м/с, при грозе порывы 12-17 м/с. Температура воздуха по области ночью +10…+15ºС, днем столбики термометров опять доберутся до +26…+31ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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