Глава администрации Рыбного ушел в отставку

СЕГОДНЯ 17:14 2019-06-11T17:14:40+03:00

Однако известно об этом стало лишь спустя неделю

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Во вторник, 11 июня, стало известно о кадровых изменениях в Рыбновском районе Рязанской области, сообщает издательство «Пресса».

Еще неделю назад, 4 июня, на заседании Совета депутатов Рыбновского городского поселения народные избранники удовлетворили просьбу главы администрации районного центра Михаила Панфилова о досрочном сложении полномочий. Сейчас администрация города Рыбное продолжает работать в обычном режиме.

Причины своего ухода с поста мэра районной газете Михаил Панфилов пояснять не стал.

ИСТОЧНИК KP.RU