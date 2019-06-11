Глава администрации Рыбного ушел в отставку
Однако известно об этом стало лишь спустя неделю
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Во вторник, 11 июня, стало известно о кадровых изменениях в Рыбновском районе Рязанской области, сообщает издательство «Пресса».
Еще неделю назад, 4 июня, на заседании Совета депутатов Рыбновского городского поселения народные избранники удовлетворили просьбу главы администрации районного центра Михаила Панфилова о досрочном сложении полномочий. Сейчас администрация города Рыбное продолжает работать в обычном режиме.
Причины своего ухода с поста мэра районной газете Михаил Панфилов пояснять не стал.
ИСТОЧНИК KP.RU