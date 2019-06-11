Сразу после Дня России горячую воду отключат еще на 19 улицах Рязани

Полный график отключений ГВС на ближайшие недели здесь .

- ул. пл. 50 лет Октября, д. 1;

С 13 по 26 июня горячую воду отключат еще на 19 улицах Рязани, сообщает пресс-служба администрации облцентра.

Вернется благо цивилизации только 27 июня

СЕГОДНЯ 16:34 2019-06-11T16:34:26+03:00

Подпишитесь на новости:

Подпишитесь на новости: