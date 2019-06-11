Любимов попросил Совет Федерации поддержать проект еще одного рязанского моногорода

СЕГОДНЯ 13:39 2019-06-11T14:37:49+03:00

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11 июня в рамках Дней Рязанской области в Совете Федерации глава региона Николай Любимов выступил на пленарном заседании, в том числе рассказав сенаторам и о планах по присвоению статуса моногорода Новомичуринску.

По словам главы региона, в этом случае градообразующее предприятие Рязанская ГРЭС могло бы стать привлекательней для инвесторов, желающих открыть энергоемкие производства. Станция готова вырабатывать больше энергии, и было бы неплохо ее куда-то тратить. Кстати развивать территорию вокруг Новомичуринска именно с этой целью пыталась еще команда предыдущего губернатора.

– По Новомичуринску уже готовятся документы. Это может быть тепличное производство, которое действительно нуждается в большом потреблении электроэнергии, производство картонажных готовых изделий, и ряд других предприятий, с которыми мы ведем переговоры как раз для того, чтобы их туда поместить, – сказал Николай Любимов.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что Рязанская область является одним из лидеров в России по АПК и выразила уверенность, что ее потенциал до конца еще не раскрыт.

– Но область очень закредитована и очень жалко отдавать каждый год по 700 миллионов рублей на обслуживание этого долга. Нужно посмотреть, что там можно сделать, – заявила в свою очередь Валентина Матвиенко. – Видимо регион когда-то обделили в господдержке, поэтому властям приходилось брать коммерческие кредиты.

ИСТОЧНИК KP.RU