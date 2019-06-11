Улицы вокруг площади Соборной Рязани перекроют почти на двое суток
На следующей неделе, в ночь с 28 на 29 июня, в Рязани пройдет «Большой выпускной-2019». Праздник состоится на Соборной улице, Соборной площади и в сквере Кремлевского вала.
Согласно постановлению горадминистрации, регламентирующему организацию торжества, с 9 утра 27 июня до 17 часов 29 июня свободными от частного транспорта должны быть:
– Соборная площадь;
– улица Соборная до пересечения с улицами Ленина и Кремлевский Вал;
– улица Петрова;
– улица Некрасова.
Движение транспорта по тем же улицам перекроют с 23 часов четверга, 27 июня до 17 часов субботы, 29 июня.
Для обеспечения перекрытия и отсутствия частных автомобилей привлекут полицию и эвакуаторы.
Напомним, что в ночь с пятницы на субботу для участников и гостей «Большого выпускного» запустят фейерверк.
ИСТОЧНИК KP.RU