Улицы вокруг площади Соборной Рязани перекроют почти на двое суток

СЕГОДНЯ 12:05 2019-06-11T12:05:09+03:00

Оставлять личный транспорт здесь тоже будет нельзя

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На следующей неделе, в ночь с 28 на 29 июня, в Рязани пройдет «Большой выпускной-2019». Праздник состоится на Соборной улице, Соборной площади и в сквере Кремлевского вала.

Согласно постановлению горадминистрации, регламентирующему организацию торжества, с 9 утра 27 июня до 17 часов 29 июня свободными от частного транспорта должны быть:

– Соборная площадь;

– улица Соборная до пересечения с улицами Ленина и Кремлевский Вал;

– улица Петрова;

– улица Некрасова.

Движение транспорта по тем же улицам перекроют с 23 часов четверга, 27 июня до 17 часов субботы, 29 июня.

Для обеспечения перекрытия и отсутствия частных автомобилей привлекут полицию и эвакуаторы.

Напомним, что в ночь с пятницы на субботу для участников и гостей «Большого выпускного» запустят фейерверк.

ИСТОЧНИК KP.RU