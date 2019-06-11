2019-06-11T12:11:48+03:00
Общество

Во время «Большого выпускного» в центре Рязани запустят фейерверк

На входе будет действовать пропускной режим
Мария БЛИНОВА
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Фото салюта в честь Дня Победы на площади Ленина в Рязани.Фото салюта в честь Дня Победы на площади Ленина в Рязани.Фото: Владимир ФРОЛОВ
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Администрация Рязани опубликовала постановление, которым регламентируется проведение «Большого выпускного-2019». Праздник, напомним, пройдет на Соборной улице, Соборной площади и в сквере Кремлевского вала в ночь с 28 на 29 июня.

Место, согласно документу, загодя очистят, организуют здесь торговлю едой и напитками, школьников и учителей привезут и отвезут организованно.

Охранять старшеклассников будут полиция и Росгвардия, при этом со стороны улицы Ленина организуют пропускной режим. Через него, видимо, пройдет немало горожан – в полночь обещают устроить фейерверк.

Всего школы Рязани в этом году покинут 2400 одиннадцатиклассников, в том числе и дочка губернатора Алена.

Улицы вокруг Соборной площади из-за праздника перекроют почти на двое суток, оставлять личный транспорт здесь тоже будет нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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