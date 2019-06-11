На рязанской дороге бабушка на скутере попала в ДТП

СЕГОДНЯ 10:26 2019-06-11T10:26:30+03:00

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За прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано 6 ДТП, в которых 8 человек получили травмы. Еще в 23 авариях пострадали лишь автомобили. Инспекторы задержали 6 пьяных водителей, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции.

Одна из аварий произошла 10 июня около 11.15 в Сасове. 60-летняя местная жительница на мопеде Stels не справилась с управлением и опрокинулась. С травмами женщина отправлена в местную больницу.

Напомним, что в минувшую пятницу в Рязани случилась похожая авария – на улице Есенина дедушка на электросамокате не разминулся с «ВАЗ».

ИСТОЧНИК KP.RU