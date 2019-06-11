2019-06-11T10:26:30+03:00
Происшествия

На рязанской дороге бабушка на скутере попала в ДТП

В итоге 60-летняя рязанка в больнице
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
Изменить размер текста:

За прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано 6 ДТП, в которых 8 человек получили травмы. Еще в 23 авариях пострадали лишь автомобили. Инспекторы задержали 6 пьяных водителей, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции.

Одна из аварий произошла 10 июня около 11.15 в Сасове. 60-летняя местная жительница на мопеде Stels не справилась с управлением и опрокинулась. С травмами женщина отправлена в местную больницу.

Напомним, что в минувшую пятницу в Рязани случилась похожая авария – на улице Есенина дедушка на электросамокате не разминулся с «ВАЗ».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
12 июня в центре и в Московском районе Рязани перекроют движение
Опознан мужчина, чье тело обнаружили в рязанской реке 27 мая
На рязанской трассе с нарушениями торговали тульскими пряниками
Любимов попросил Совет Федерации поддержать проект еще одного рязанского моногорода
100 баллов за выпускной экзамен получили уже три рязанских школьника
В Рязанской области нашли мост в предаварийном состоянии
Улицы вокруг площади Соборной Рязани перекроют почти на двое суток
Во время «Большого выпускного» в центре Рязани запустят фейерверк
В Рязанском районе утонул мужчина
Власти Рязани отчитались о ямочном ремонте на 9 улицах
Выставку, посвященную Рязанской области, посетила Председатель СФ Валентина Матвиенко
Новый коллектор Рязани обойдется в полмиллиарда
На строительство моста у села Льгово под Рязанью требуется 10 млрд рублей