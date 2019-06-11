2019-06-11T10:15:58+03:00
Политика

Выставку, посвященную Рязанской области, посетила Председатель СФ Валентина Матвинко

Сенаторы ознакомились с промышленным и туристическим потенциалом региона
Константин МОГИЛИН
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..Фото: Константин МОГИЛИН
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В Совете Федерации РФ продолжаются дни Рязанской области, и 11 июня здесь открылась выставка, посвященная региону.

На один день холл верхней палаты парламента превратился в небольшой кусочек рязанского края. Гостей встречали артисты народники и музыканты Рязанской филармонии. Здесь же на первом этаже развернулась экспозиция, представляющая наш город как Новогоднюю столицу.

На втором этаже – стенды региональных предприятий и туристических жемчужин края: фестивалей кузнецов, рязанской трапезы и леденца, Форума древних городов, народных художественных промыслов и других. Региональных промышленников представляли экспозиции АПК, предприятий оборонки, в том числе Приборного завода, и других.

В числе первых выставку осмотрели губернатор Николай Любимов, председатель облдумы Аркадий Фомин, сенаторы от региона Олег Ковалев и Игорь Морозов. Позже к ним присоединилась Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матваенко, которая высоко оценила экспозицию региона.

Сразу после выставки состоялось пленарное заседание, на котором участники обсудили законодательные аспекты развития Рязанской области.

. Фото: Константин МОГИЛИН

.Фото: Константин МОГИЛИН

. Фото: Константин МОГИЛИН

.Фото: Константин МОГИЛИН

. Фото: Константин МОГИЛИН

.Фото: Константин МОГИЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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