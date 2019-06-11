2019-06-11T09:43:41+03:00
Недвижимость

Новый коллектор Рязани обойдется в полмиллиарда

Но без него нормально город развиваться не сможет
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба правительства области.Фото: Пресс-служба правительства области.
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10 июня в Совете Федерации открылись дни Рязанской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. Делегацию региона возглавил губернатор Николай Любимов.

При обсуждении социально-экономических перспектив области губернатор озвучил ряд конкретных проблем, решение которых из-за больших затрат невозможно без поддержки федерального центра.

В числе этих проблем и модернизация очистных сооружений в регионе, в первую очередь в Рязани. Город активно застраивается, однако для его нормального развития необходима реконструкция канализации – нынешняя система не в силах принять еще и дополнительные сточные воды. Поскольку оптимально расширять город в Московском районе, там и нужно, наконец, построить новый коллектор.

На это необходимо 500 миллионов рублей – регион такую сумму не потянет, потому рязанские власти и обратились за помощью к федералам.

– Мы должны поддержать Рязанскую область, принять соответствующее решение комитета. Однозначно, что коллектор Рязани необходим, – сказал по завершении обсуждения Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике и местному самоуправлению Олег Мельниченко.

В итоге Комитет рекомендовал Правительству РФ выделить средства на возведение Западного коллектора Рязани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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