Дедушка на электросамокате в центре Рязани попал в аварию
В минувшую пятницу, 7 июня, в Рязани произошло необычное для нашего города ДТП. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе региональной полиции, авария случилась на улице Есенина около 13.40.
«ВАЗ», за рулем которого был мужчина из Рязанского района, сбил… дедушку на электросамокате. 71-летний житель облцентра, к счастью, отделался незначительными травмами: к врачам он обращался, но обошлось без госпитализации.
Кстати, как пояснили «КП»-Рязань в полиции, в отличие от велосипедов, электросамокаты и грироскутеры не относятся к транспортным средствам, а те, кто ими управляет – приравниваются к пешеходам.
Это значит, что на проезжей части ни электросамокат, ни гироскутер появляться не должны. Пересекать же дорогу их обладатели имеют право только поперек: по зебре и спешившись.
ИСТОЧНИК KP.RU