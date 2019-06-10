2019-06-10T17:34:42+03:00
Происшествия

Дедушка на электросамокате в центре Рязани попал в аварию

Водитель «ВАЗ» из района такого явно не ожидал
Мария БЛИНОВА
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В минувшую пятницу, 7 июня, в Рязани произошло необычное для нашего города ДТП. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе региональной полиции, авария случилась на улице Есенина около 13.40.

«ВАЗ», за рулем которого был мужчина из Рязанского района, сбил… дедушку на электросамокате. 71-летний житель облцентра, к счастью, отделался незначительными травмами: к врачам он обращался, но обошлось без госпитализации.

Кстати, как пояснили «КП»-Рязань в полиции, в отличие от велосипедов, электросамокаты и грироскутеры не относятся к транспортным средствам, а те, кто ими управляет – приравниваются к пешеходам.

Это значит, что на проезжей части ни электросамокат, ни гироскутер появляться не должны. Пересекать же дорогу их обладатели имеют право только поперек: по зебре и спешившись.

ИСТОЧНИК KP.RU

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