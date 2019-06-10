Появилось видео тройного переворота УАЗа на дороге в Рязани

СЕГОДНЯ 16:16 2019-06-10T16:16:01+03:00

Водитель не просто цел… он даже к врачам не обращался

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Вечером в пятницу, 7 июня, рядом с перекрестком улицы Циолковского и проезда Яблочкова произошла авария, видео которой 10 числа появилось в группе «Дороги Рязани» ВКонтакте.

На записи отчетливо видно, как со стороны площади Театральной к Куйбышевскому шоссе несется УАЗ. Перекресток, к счастью, в этот момент был пустым – внедорожник ехал на красный, но другие машины на свой зеленый тронуться еще не успели.

Сразу после перекрестка УАЗ начало заносить в разные стороны – трижды и со все увеличивающейся амплитудой. Третьего такого заноса машина не выдержала – перевернулась раз, а потом на дикой скорости еще дважды. После чего, вылетев на встречку, там и осталась лежать на боку. Со стороны Шлакового, к счастью, в этот момент никто не ехал.

Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе регионального УМВД, авария в сводке ДТП не значится. То есть водитель даже не обращался за помощью медиков. Хорошая все-таки вещь ремень безопасности.

УАЗ, тройной переворот. Рязань, 7 июня 2019.Вступай, чтобы не пропускать https://vk.com/roadrzn62 Инстаграмм https://www.instagram.com/Road_RZN_62 Телеграмм https://t.me/roadRzn62

ИСТОЧНИК KP.RU