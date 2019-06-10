На станциях Рязань-1 и Рыбное грядет ремонт путей – расписание электричек изменят

СЕГОДНЯ 15:06 2019-06-10T15:06:59+03:00

В общей сложности график поменяют на 9 дней

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На железной дороге продолжается сезонный ремонт, и теперь МЖД будет чинить пути на станциях Рязань-1 и Рыбное, сообщает пресс-служба компании.

Работы проведут в два захода – с 11 по 14 и с 18 по 22 июня. В результате будет меняться расписание электричек, курсирующих на участках Лесок-Рязань, Дивово-Рыбное и Голутвин-Рязань.

Железнодорожники уверяют, что график поменяют незначительно. Узнать актуальное расписание можно на сайте РЖД.

Напомним, что 11 и 12 июня поменяют расписание электрички Москва-Рязань. Это вызвано празднованием Дня России.

ИСТОЧНИК KP.RU