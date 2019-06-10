Около рязанского села Ямбирно в ДТП с Land Cruiser пострадал ребенок

СЕГОДНЯ 14:24 2019-06-10T14:35:19+03:00

Вместе с еще одной пассажиркой он отправлен в больницу

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Утром в понедельник, 10 июня, в Рязанской области произошло ДТП, сообщает издательство «Пресса». Авария случилась в 7.30 на федеральной трассе М-5 «Урал» неподалеку от границы Сасовского района с Шацким – около села Ямбирно.

Жительница Москвы на автомобиле «Toyota Land Cruiser Prado 120» везла своих родственников из Казахстана в столицу. Неподалеку от Ямбирно женщина не справилась с управлением, и внедорожник на скорости улетел в кювет.

По информации сотрудников местного отдела ГИБДД, в аварии пострадали пассажирка и 12-летний ребенок – оба они отправлены в межрайонную больницу.

Фото: Издательство «Пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU