Во вторник горячую воду отключают еще на 13 улицах Рязани

СЕГОДНЯ 13:43 2019-06-10T13:43:06+03:00

Без ГВС обитатели тьмы многоэтажек останутся на две недели

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Администрация Рязани опубликовала список домов, в которых в две ближайшие недели не будет горячей воды.

С 11 по 24 июня ГВС не будет по адресам:

- ул. Горького, д. 14, д. 15, д. 15 корп. 1, д. 15 корп. 2 и д. 20 (д/сад №111);

- ул. Есенина, д. 41, д. 43, д. 45, д. 45 корп. 1, д. 47/24 и д. 71;

- ул. Колхозная, д. 12, д. 14 корп. 1, д. 14 и д. 16;

- ул. Космодемьянской, д. 33;

- Куйбышевское шоссе, д. 14/1;

- ул. Ломоносова, д. 23, д. 44а, д. 44 и д. 9 корп. 1;

- Южный переулок, д. 10;

- ул. Пугачева, д. 14 и д. 15;

- ул. Рытикова, д. 18/32;

- ул. Телевизионная, д. 21 и д. 5а (д/сад №69);

- ул. Трудовая, д. 1 корп. 3, д. 1/1, д. 24/38, д. 5/8 и д. 7;

- ул. Фрунзе, д. 2 и д. 2а;

- ул. Халтурина, д. 1б, д. 10, д. 2а (д/сад №78), д. 7 (д/сад №77) и д. 9.

Напомним, с понедельника, 10 июня, горячее водоснабжение отключили на 16 улицах облцентра.

Полный график отключений до 8 июля здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU