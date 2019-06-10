В тысячу лучших детсадов России вошла пятерка из Рязанской области
Завершился Всероссийский смотр-конкурс «Образцовый детский сад 2018-2019», сообщает пресс-служба рязанского минобразования. В итоге из 42 тысяч претендентов в число 1000 лучших попали и пять детсадов нашего региона.
Кстати, помимо непосредственно отбора, организаторы проводили это состязание и для того чтобы популяризировать инновационные подходы в этой работе, распространять лучший опыт.
Учреждения Рязанской области, вошедшие в число победителей:
– детский сад № 82, Рязань;
– детский сад № 3 «Ласточка», Касимов;
– детский сад № 11, Сасово;
– детский сад № 2, Ермишинский район;
– Успенский детский сад, Скопинский район.
ИСТОЧНИК KP.RU