2019-06-10T13:17:27+03:00
Общество

В тысячу лучших детсадов России вошла пятерка из Рязанской области

Кстати, лишь один из них расположен в облцентре, остальные – в районах
Мария БЛИНОВА
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Завершился Всероссийский смотр-конкурс «Образцовый детский сад 2018-2019», сообщает пресс-служба рязанского минобразования. В итоге из 42 тысяч претендентов в число 1000 лучших попали и пять детсадов нашего региона.

Кстати, помимо непосредственно отбора, организаторы проводили это состязание и для того чтобы популяризировать инновационные подходы в этой работе, распространять лучший опыт.

Учреждения Рязанской области, вошедшие в число победителей:

– детский сад № 82, Рязань;

– детский сад № 3 «Ласточка», Касимов;

– детский сад № 11, Сасово;

– детский сад № 2, Ермишинский район;

Успенский детский сад, Скопинский район.

ИСТОЧНИК KP.RU

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