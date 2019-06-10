В Рязани поддержали журналиста Ивана Голунова серией одиночных пикетов

СЕГОДНЯ 12:46 2019-06-10T12:46:35+03:00

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В воскресенье 9 июня на площади Ленина в Рязани прошла серия одиночных пикетов в поддержку журналиста сетевого издания «Медуза» Ивана Голунова, задержанного по подозрению в распространении наркотиков.

Акция стартовала в 18:00 и продлилась более двух часов. Представители самых разных региональных СМИ по очереди держали плакат, на котором было написано: «Свободу журналисту Ивану Голунову».

Сама акция прошла очень мирно. Никто не пытался препятствовать ее проведению. Полицейские лишь наблюдали за собравшимися из припаркованного автомобиля.

Напомним, Иван Голунова задержали 6 июня в Москве. Сам журналист утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские, а задержание происходило с нарушением процессуальных норм и его избиением. Подтверждением слов Ивана Голунова стало заключение медиков бригады скорой помощи, которые зафиксировали гематомы и ссадины у журналиста. Кроме того, пресс-служба ГУ МВД Москвы опубликовала фотографии сделанные якобы в съемной квартире Голунова и долго убеждало общественность в их подлинности. Позже правоохранители признали, что только одно фото было сделано в квартире Ивана, а остальные восемь снимков выложили по ошибке.

Юлия Полушина, корреспондент RZN.info.Фото: Константин МОГИЛИН

Константин Могилин, корреспондент «Комсомольской правды в Рязани»

Антон Сумин, главный редактор ИА «Малая Родина».Фото: Константин МОГИЛИН

Павел Гресь, редактор сайта рязанской «Новой газеты».Фото: Константин МОГИЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU