Успенский собор Рязанского кремля отреставрируют за 80 миллионов

СЕГОДНЯ 11:51 2019-06-10T11:56:23+03:00

В это году главному собору Рязани исполняется 326 лет. Фото: Виктор ГРАКОВ

Трехвековое здание должны привести в порядок к ноябрю следующего года

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На сайте госзакупок появилась информация о конкурсе на реставрацию Успенского собора Рязанского кремля. Напомним, здание построено в 1693 году и является объектом культурного наследия федерального значения.

Заказчик работ – Федеральное государственное казенное учреждение «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации». То есть деньги на работы пойдут из федерального бюджета.

В соборе хотят провести реставрацию, консервацию или воссоздание:

– оснований, фундаментов, кладок, ограждающих конструкций и распорных систем;

– металлических конструкций и деталей;

– декоративно-художественных покрасок, штукатурной отделки и архитектурно-лепного декора;

– конструкций и деталей из естественного и искусственного камней;

– произведений скульптуры и декоративно-прикладного искусства.

Начальная цена контракта почти 80 млн. рублей. Срок завершения работ – конец октября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU