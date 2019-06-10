Успенский собор Рязанского кремля отреставрируют за 80 миллионов
На сайте госзакупок появилась информация о конкурсе на реставрацию Успенского собора Рязанского кремля. Напомним, здание построено в 1693 году и является объектом культурного наследия федерального значения.
Заказчик работ – Федеральное государственное казенное учреждение «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации». То есть деньги на работы пойдут из федерального бюджета.
В соборе хотят провести реставрацию, консервацию или воссоздание:
– оснований, фундаментов, кладок, ограждающих конструкций и распорных систем;
– металлических конструкций и деталей;
– декоративно-художественных покрасок, штукатурной отделки и архитектурно-лепного декора;
– конструкций и деталей из естественного и искусственного камней;
– произведений скульптуры и декоративно-прикладного искусства.
Начальная цена контракта почти 80 млн. рублей. Срок завершения работ – конец октября 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU