«Авиадартс» стартует под Рязанью 3 августа и будет длиться две недели

СЕГОДНЯ 11:03 2019-06-10T11:08:50+03:00

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С 3 по 17 августа на полигоне Дубровичи пройдет международный этап состязаний «Авиадартс-2019». Отбор проходил в военных округах, а на днях в Крыму завершился и всеармейский турнир – на этом этапе соревновались 120 летчиков Воздушно-космических сил России, сообщает Минобороны РФ.

Помимо команды ВКС и военных округов, в турнире принимали участие и экипажи морской авиации ВМФ России. В разных упражнениях пилоты демонстрировали навыки управления самолетами МиГ-29СМТ, Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-35, Су-34, Су-24М, Су-25, Ту-22М3 и Ил-76МД и вертолетами Ми-24, Ми-35, Ка-52 и Ми-8.

Теперь эскадрилья лучших экипажей всероссийского этапа и команды из ряда других стран готовятся к состязаниям в Рязани. Напомним, в нашем городе турнир «Авиадартс», а в месте с ним и шоу асов «Авиамикс», проходят с 2015 года.

ИСТОЧНИК KP.RU