Агентство недвижимости «Прометей» предлагает уникальную для Рязани услугу – срочный выкуп квартир

СЕГОДНЯ 10:36 2019-06-10T10:36:07+03:00

Компания приобретает квартиры за свои деньги, благодаря чему клиент экономит массу времени, и расчет по сделке происходит в минимальные сроки.

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Рязанское агентство недвижимости «Прометей» предлагает уникальную для нашего города услугу – срочный выкуп квартир. Предложение востребовано рязанцами, которым по личным обстоятельствам крупная сумма нужна как можно быстрее. Ситуации могут быть разными: кредит за квартиру, долги по коммунальным платежам, различные жизненные проблемы, для решения которых срочно нужны деньги.

«Прометей» приобретает квартиры на собственные средства, не используя банковские, а также берет организацию сделки на себя. Благодаря такой схеме продавец квартиры получает деньги здесь и сейчас – это тот случай, когда они были нужны «еще вчера».

При обычной продаже владелец тратит массу времени, в первую очередь на поиск подходящего клиента и оформление всех документов.

При срочном выкупе вы потеряете немного денег, но сэкономите драгоценное время, минуя сразу несколько длительных этапов процедуры продажи недвижимости.

Эксперты назовут примерную стоимость недвижимости при первой консультации по телефону, а точную цену – сразу после осмотра и анализа документов на квартиру.

Агентство помогает собрать все документы, необходимые для сделки, и ее оформления. В итоге всю сумму владелец недвижимости получает в срок от 1 до 4 дней после обращения в агентство. Кстати, все расходы, связанные с подготовкой и проведением сделки, агентство тоже берет на себя.

«Прометей» предлагает срочный выкуп квартир, гарантируя прозрачность сделки и выполнение всех взятых на себя обязательств.

Телефоны специалиста по срочному выкупу жилой недвижимости 8-903-839-15-40.

«Прометей» это крупное агентство недвижимости, и срочный выкуп квартир – лишь одна из услуг компании. Более подробно обо всех предложениях агентства здесь.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU